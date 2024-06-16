Мартьянова Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянова Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1943

Дата смерти

16.06.2024

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1943

Отец: Мартьянов Александр Степанович

Мать: Вылегжанина Лидия Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назаров Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Назаров Владимир

Рождение ребёнка
29.03.1974

Сын: Груничев Виктор Викторович

Отец ребёнка: Груничев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1978

Сын: Груничев Алексей Викторович

Отец ребёнка: Груничев Виктор Иванович

Смерть
16.06.2024

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