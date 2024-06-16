Мартьянова Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1943
Дата смерти16.06.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Назаров Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назаров Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Назаров Владимир
Рождение ребёнка
29.03.1974
Сын: Груничев Виктор Викторович
Отец ребёнка: Груничев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1978
Сын: Груничев Алексей Викторович
Отец ребёнка: Груничев Виктор Иванович
Смерть
16.06.2024