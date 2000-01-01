Бочкарёва Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.11.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бочкарёва Степан
Россия
Смерть
Неизвестно
Рига
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Рига