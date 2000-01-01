Бочкарёва Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.11.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.11.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёва Степан

Россия
Смерть
Неизвестно
Рига
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Рига
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