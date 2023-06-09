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Колпашников Василий Михайлович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Колпашников Михаил Васильевич

Мать: Колпашникова Настасья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1847

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Колпашникова Настасья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.05.1852

Сын: Колпашников Федор Васильевич

Мать ребёнка: Колпашникова Настасья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.04.1855

Сын: Колпашников Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Колпашникова Настасья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.06.1856

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Колпашникова Настасья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.04.1858

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Колпашникова Настасья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.03.1860

Сын: Колпашников Яков Васильевич

Мать ребёнка: Колпашникова Настасья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.04.1862

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Колпашникова Настасья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1865

Дочь: Глафира Васильевна

Мать ребёнка: Колпашникова Настасья Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.11.1875

Сын: Колпашников Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колпашникова Настасья Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно