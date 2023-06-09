Колпашников Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
09.11.1847
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Колпашникова Настасья Алексеева
Рождение ребёнка
09.05.1852
Сын: Колпашников Федор Васильевич
Мать ребёнка: Колпашникова Настасья Алексеева
Рождение ребёнка
10.04.1855
Сын: Колпашников Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Колпашникова Настасья Алексеева
Рождение ребёнка
25.06.1856
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Колпашникова Настасья Алексеева
Рождение ребёнка
22.04.1858
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Колпашникова Настасья Алексеева
Рождение ребёнка
16.03.1860
Сын: Колпашников Яков Васильевич
Мать ребёнка: Колпашникова Настасья Алексеева
Рождение ребёнка
25.04.1862
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Колпашникова Настасья Алексеева
Рождение ребёнка
23.04.1865
Дочь: Глафира Васильевна
Мать ребёнка: Колпашникова Настасья Алексеева
Рождение ребёнка
16.11.1875
Сын: Колпашников Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно