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Москалев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1896

Дочь: Херсонская Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Москалева Варвара Дмитриевна

г Саратов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Москалев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Москалева Варвара Дмитриевна

Смерть
Неизвестно