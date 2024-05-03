Савостицкая (Костенич) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1888
Дата смерти09.02.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дадыко (Савостицкая) Мария Антоновна
Отец ребёнка: Савостицкий Антон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова (Савастицкая) Нина Антоновна
Отец ребёнка: Савостицкий Антон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савостицкий Антон Антонович
Отец ребёнка: Савостицкий Антон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.06.1917
Сын: Савостицкий Александр Антонович
Отец ребёнка: Савостицкий Антон Иванович
Смерть
09.02.1972