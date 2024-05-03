Савостицкая (Костенич) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савостицкая (Костенич) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1888

Дата смерти

09.02.1972

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дадыко (Савостицкая) Мария Антоновна

Отец ребёнка: Савостицкий Антон Иванович

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова (Савастицкая) Нина Антоновна

Отец ребёнка: Савостицкий Антон Иванович

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савостицкий Антон Антонович

Отец ребёнка: Савостицкий Антон Иванович

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савостицкий Антон Иванович

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
01.06.1917

Сын: Савостицкий Александр Антонович

Отец ребёнка: Савостицкий Антон Иванович

Старые Прянички, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
09.02.1972

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