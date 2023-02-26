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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1648 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Муслим Бигеев

Отец ребёнка: Биги углы

Рождение ребёнка
1694

Сын: Санка Бигеев

Отец ребёнка: Биги углы

Рождение ребёнка
1701

Дочь: Рябья

Отец ребёнка: Биги углы

Рождение ребёнка
1715

Сын: Исай Бигеев

Отец ребёнка: Биги углы

Рождение ребёнка
1720

Дочь: Рахимя

Отец ребёнка: Биги углы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Биги углы

Смерть
Неизвестно
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