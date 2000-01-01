Зырянов Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗырянов Александр Павлович

Зырянов Александр Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1955

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1981

Дочь: Зырянова Лилия Александровна

Мать ребёнка: Идиятуллина Зильфира Хамзиновна

Рождение ребёнка
18.09.1983

Сын: Зырянов Денис Александрович

Мать ребёнка: Идиятуллина Зильфира Хамзиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Идиятуллина Зильфира Хамзиновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close