Зырянов Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1955
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1981
Дочь: Зырянова Лилия Александровна
Мать ребёнка: Идиятуллина Зильфира Хамзиновна
Рождение ребёнка
18.09.1983
Сын: Зырянов Денис Александрович
Мать ребёнка: Идиятуллина Зильфира Хамзиновна
Бракосочетание
Неизвестно