Скутова Ульяна Леоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Скутов Аркадий Емельянович
Отец ребёнка: Скутов Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Скутов Александр Емельянович
Отец ребёнка: Скутов Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
20.02.1928
Сын: Скутов Николай Емельянович
Отец ребёнка: Скутов Емельян Васильевич
Смерть
1980
Похороны
Неизвестно