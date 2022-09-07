Сатинова Фердаус Саидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1940
Дата смерти30.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1940
Отец: Сатинов Саид
Мать: Зейнап
Рождение ребёнка
11.08.1966
Дочь: Платонова Гулияр Юрьевна
Отец ребёнка: Платонов Юрий Павлович
Рождение ребёнка
10.02.1969
Дочь: Платонова Лейли Юрьевна
Отец ребёнка: Платонов Юрий Павлович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1985