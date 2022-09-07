Сатинова Фердаус Саидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатинова Фердаус Саидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1940

Дата смерти

30.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1940

Отец: Сатинов Саид

Мать: Зейнап

Рождение ребёнка
11.08.1966

Дочь: Платонова Гулияр Юрьевна

Отец ребёнка: Платонов Юрий Павлович

Рождение ребёнка
10.02.1969

Дочь: Платонова Лейли Юрьевна

Отец ребёнка: Платонов Юрий Павлович

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Платонов Юрий Павлович

Смерть
30.06.1985
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