Фокина (Фокина) Дарья Алексеевна 19.03.1870 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Фокина (Фокина) Дарья Алексеевна

Место рождения

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

19.03.1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1870 ст.

Отец: Фокин Алексей Иванович

Мать: Фокина (Кочева) Маремьяна Михайловна

Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
№ 5. рождена 19 марта 1870 г., крещена 20. Дарья. Отставной унтер-офицер Алексей Иванов Фокин и его законная жена Маремьяна Михайлова оба православные. Восприемница Якова Фокина дочь Ульяна Яковлева Ф... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно
Пятинская, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

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