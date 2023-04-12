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Полушин Сергей Николаевич
Полушин Сергей Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Полушин Николай Маркелович
1835 г.р.
Мать
(Киселева) Татьяна Ивановна
1845 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Полушин Николай Маркелович
Мать:
Татьяна Ивановна
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