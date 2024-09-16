Шубин Филипп Викторович
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Федерация
Дата рождения30.06.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1987
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.06.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шубина (Соснина) Анастасия Игоревна
Рождение ребёнка
27.06.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шубина (Соснина) Анастасия Игоревна