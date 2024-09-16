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Шубин Филипп Викторович

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Федерация

Дата рождения

30.06.1987

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

1960 г.р.

Жена

1990 г.р.

Дети

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Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1987

Отец: Шубин Виктор Евгеньевич

Мать: Шубина (Мирзоева) Елена Рустамовна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина (Соснина) Анастасия Игоревна

Рождение ребёнка
08.06.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шубина (Соснина) Анастасия Игоревна

Рождение ребёнка
27.06.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шубина (Соснина) Анастасия Игоревна

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