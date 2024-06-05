Самсонова (Багаль) Маня(Маша) Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1944
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсонов Михаил
Рождение ребёнка
13.10.1964
Сын: Багаль Василий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
28.10.1967
Дочь: Пряник (Самсонова) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Самсонов Михаил
Ушачи, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
02.08.1969
Отец ребёнка: Самсонов Михаил
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра