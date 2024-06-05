Самсонова (Багаль) Маня(Маша) Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова (Багаль) Маня(Маша) Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1944

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1944

Отец: Багаль Василий Павлович

Мать: Багаль (Китц) Любовь Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Михаил

Рождение ребёнка
13.10.1964

Сын: Багаль Василий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
28.10.1967

Дочь: Пряник (Самсонова) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Самсонов Михаил

Ушачи, Ушачский район, Витебская область
Рождение ребёнка
02.08.1969

Сын: Самсонов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Самсонов Михаил

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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