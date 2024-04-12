Бурнасов Сергей
Место рождения
Дата рождения22.01.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1979
Рождение ребёнка
17.02.2005
Дочь: Виктория
Мать ребёнка: Бурнасова Наталья
Рождение ребёнка
28.03.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурнасова Наталья
Развод
Неизвестно
Жена: Бурнасова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бурнасова Наталья