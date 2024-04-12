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Бурнасов Сергей

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Место рождения

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.01.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1980 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.02.2005

Дочь: Виктория

Мать ребёнка: Бурнасова Наталья

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.03.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурнасова Наталья

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Развод
Неизвестно

Жена: Бурнасова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурнасова Наталья

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
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