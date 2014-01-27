Лукьянчиков Виктор Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчиков Виктор Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.2014

Сын: Лукьянчиков Артём Викторович

Мать ребёнка: Музыченко Евгения Александровна

Рождение ребёнка
27.12.2016

Сын: Лукьянчиков Роман Викторович

Мать ребёнка: Музыченко Евгения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Музыченко Евгения Александровна

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