Лукьянчиков Виктор Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.08.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.2014
Сын: Лукьянчиков Артём Викторович
Мать ребёнка: Музыченко Евгения Александровна
Рождение ребёнка
27.12.2016
Сын: Лукьянчиков Роман Викторович
Мать ребёнка: Музыченко Евгения Александровна
Бракосочетание
Неизвестно