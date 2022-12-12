Мандич (Мандыч) (Гаврилова) Дария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандич (Мандыч) (Гаврилова) Дария Васильева

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Место рождения

Очаков, Миколаївська область

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Очаков, Миколаївська область
Бракосочетание
09.11.1898

Муж: Мандич Аввакум Васильевич

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
01.08.1899

Сын: Мандич Тимон Аввакумов

Отец ребёнка: Мандич Аввакум Васильевич

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
29.06.1900

Сын: Мандич Петр Аввакумов

Отец ребёнка: Мандич Аввакум Васильевич

Очаков, Миколаївська область
Рождение ребёнка
07.02.1904

Сын: Мандич (мандыч) Лука Аввакумов

Отец ребёнка: Мандич Аввакум Васильевич

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.05.1906

Дочь: Пелагия Аввакумова

Отец ребёнка: Мандич Аввакум Васильевич

Очаков, Миколаївська область
Смерть
Неизвестно
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