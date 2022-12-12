Мандич (Мандыч) (Гаврилова) Дария Васильева
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1898
Рождение ребёнка
01.08.1899
Отец ребёнка: Мандич Аввакум Васильевич
Рождение ребёнка
29.06.1900
Отец ребёнка: Мандич Аввакум Васильевич
Рождение ребёнка
07.02.1904
Сын: Мандич (мандыч) Лука Аввакумов
Отец ребёнка: Мандич Аввакум Васильевич
Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.05.1906
Дочь: Пелагия Аввакумова
Отец ребёнка: Мандич Аввакум Васильевич
Смерть
Неизвестно