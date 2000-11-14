Cares (Leibowitz) Sarah — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Cares (Leibowitz) Sarah

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Место рождения

Bklyn, NY

Дата рождения

23.04.1912

Дата смерти

14.11.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Bklyn, NY
Место жительства
1935
Бракосочетание
30.05.1936

Муж: Cares Nathan

Bklyn, N.Y.
Рождение ребёнка
23.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Cares Nathan

Brooklyn, NY
Место жительства
1940
131 Bay 29 St, 16 A D, Kings, New York, USA
Смерть
14.11.2000
NYC
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