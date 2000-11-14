Cares (Leibowitz) Sarah
Место рожденияBklyn, NY
Дата рождения23.04.1912
Дата смерти14.11.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Bklyn, NY
Место жительства
1935
Бракосочетание
30.05.1936
Муж: Cares Nathan
Bklyn, N.Y.
Рождение ребёнка
23.06.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Cares Nathan
Brooklyn, NY
Место жительства
1940
131 Bay 29 St, 16 A D, Kings, New York, USA
Смерть
14.11.2000
NYC