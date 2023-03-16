Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Парамон Патракеев
Парамон Патракеев
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮИ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1858
Поводье
, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
До 1858
Коростель
, Устрекская волость, Боровичский уезд
РГИА Ф. 577 Оп. 22 Д. 1971
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь