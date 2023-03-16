Парамон Патракеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парамон Патракеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1858
Поводье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
До 1858
Коростель, Устрекская волость, Боровичский уезд
РГИА Ф. 577 Оп. 22 Д. 1971
Смерть
Неизвестно