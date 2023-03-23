Проворова (Капитонова) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проворова (Капитонова) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1953

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1975

Сын: Проворов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Проворов Александр Александрович

Рождение ребёнка
24.05.1988

Сын: Проворов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Проворов Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проворов Александр Александрович