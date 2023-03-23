Проворова (Капитонова) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1975
Сын: Проворов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Проворов Александр Александрович
Рождение ребёнка
24.05.1988
Сын: Проворов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Проворов Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно