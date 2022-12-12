Шорыгин Константин Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорыгин Константин Васильевич

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

22.05.1904

Дата смерти

10.08.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1935
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Место жительства
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.08.1990
Тула, город Тула, Тульская область
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