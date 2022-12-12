Шорыгин Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения22.05.1904
Дата смерти10.08.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1935
Место жительства
Неизвестно
Ковров, город Ковров, Владимирская область
Место жительства
Неизвестно
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.08.1990