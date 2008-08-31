Оноприенко Надежда Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1919
Дата смерти31.08.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Смерть
31.08.2008