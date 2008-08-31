Оноприенко Надежда Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оноприенко Надежда Самойловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1919

Дата смерти

31.08.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Смерть
31.08.2008