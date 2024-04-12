Кирпищикова Степанида Евсеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1723
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Бракосочетание
Около 1753
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754
Дочь: Степанида Никитична
Отец ребёнка: Никита
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Смерть
Неизвестно