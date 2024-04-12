Кирпищикова Степанида Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпищикова Степанида Евсеевна

Место рождения

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1711 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Бракосочетание
Около 1753

Муж: Кирпищиков Ефрем Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Рождение ребёнка
Около 1754

Дочь: Степанида Никитична

Отец ребёнка: Никита

Березовка, Березовский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502,26 оборот
Смерть
Неизвестно
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