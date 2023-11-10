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Губская Устиния Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Так же имеется другая дата рождения - 1818г.р.
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Курочка Феодора Романовна

Отец ребёнка: Губский Роман Иванович

Апостолово, Дніпропетровська область
Так же встречается дата рождения - 1844г.р.
Рождение ребёнка
1847

Сын: Губский Фёдор Романович

Отец ребёнка: Губский Роман Иванович

Апостолово, Дніпропетровська область
Так же встречается дата 1848
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Кобзарь Елена Романовна

Отец ребёнка: Губский Роман Иванович

Апостолово, Дніпропетровська область
Так же встречается дата рождения -1854г.
Рождение ребёнка
26.03.1856

Дочь: Матрёна Романовна

Отец ребёнка: Губский Роман Иванович

Апостолово, Дніпропетровська область
863/19. ГАЗО, Ф-224-1-1 Пл-7604910 (с779)
Рождение ребёнка
11.07.1858

Сын: Губский Гавриил Романович

Отец ребёнка: Губский Роман Иванович

Апостолово, Дніпропетровська область
запись 962/50. ГАЗО, Ф-224-1-1 Пл-7604910 (с779) Матерью значится Ксения Никифоровна (вероятно ошибочно) Или это вторая жена Романа Ивановича.
Рождение ребёнка
29.01.1861

Сын: Губский Симеон (Семён) Романович

Отец ребёнка: Губский Роман Иванович

Апостолово, Дніпропетровська область
Николаевская ц., Россия Екатеринославская губ.,Александроский уезд, Николаевская волость, с.Апостольское. 38/16 ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2. Здесь указано, что мать Устиния Филипповна, а н... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1863

Дочь: Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Губский Роман Иванович

Апостолово, Дніпропетровська область
Николаевская ц., Екатеринославская губ., Александровский уезд, Николаевская волость, с. Апостольское. 91/21. ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2. Свидетель: Мария Никифоровна Губская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губский Кондрат Семёнович

Отец ребёнка: Губский Семен Романович

Есть метрики, в которых мать значится как Губская Устиния Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губский Роман Иванович

Смерть
Неизвестно
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