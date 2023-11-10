Губская Устиния Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Курочка Феодора Романовна
Отец ребёнка: Губский Роман Иванович
Так же встречается дата рождения - 1844г.р.
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Губский Роман Иванович
Так же встречается дата 1848
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Кобзарь Елена Романовна
Отец ребёнка: Губский Роман Иванович
Так же встречается дата рождения -1854г.
Рождение ребёнка
26.03.1856
Дочь: Матрёна Романовна
Отец ребёнка: Губский Роман Иванович
863/19. ГАЗО, Ф-224-1-1 Пл-7604910 (с779)
Рождение ребёнка
11.07.1858
Сын: Губский Гавриил Романович
Отец ребёнка: Губский Роман Иванович
запись 962/50. ГАЗО, Ф-224-1-1 Пл-7604910 (с779) Матерью значится Ксения Никифоровна (вероятно ошибочно) Или это вторая жена Романа Ивановича.
Рождение ребёнка
29.01.1861
Сын: Губский Симеон (Семён) Романович
Отец ребёнка: Губский Роман Иванович
Николаевская ц., Россия Екатеринославская губ.,Александроский уезд, Николаевская волость, с.Апостольское. 38/16 ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2. Здесь указано, что мать Устиния Филипповна, а н... Показать все
Рождение ребёнка
18.08.1863
Дочь: Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Губский Роман Иванович
Николаевская ц., Екатеринославская губ., Александровский уезд, Николаевская волость, с. Апостольское. 91/21. ПЛ – 7604906 (кадр- 19) ГАЗО, Ф-224-1-2. Свидетель: Мария Никифоровна Губская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губский Кондрат Семёнович
Отец ребёнка: Губский Семен Романович
Есть метрики, в которых мать значится как Губская Устиния Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно