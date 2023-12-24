Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аркадий
Мать ребёнка: Таисия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дмитрий
Мать ребёнка: Таисия Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Таисия Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таисия Евдокимовна
Смерть
Неизвестно