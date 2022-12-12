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Соловьва Марина Арсениева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844 ст.

Дата смерти

1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Соловьев Константин Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
1881 ст.

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
23.08.1883 ст.

Сын: Соловьев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Моисеевич

Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Соловьев Петр Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Моисеевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1896

Сын: Соловьев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Соловьев Василий Моисеевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Соловьев Василий Моисеевич

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Василий Моисеевич

Смерть
1917 ст.
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