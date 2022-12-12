Соловьва Марина Арсениева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844 ст.
Дата смерти1917 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874 ст.
Сын: Соловьев Константин Васильевич
Отец ребёнка: Соловьев Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
1881 ст.
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
23.08.1883 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
1886 ст.
Отец ребёнка: Соловьев Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Соловьев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Соловьев Василий Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Соловьев Василий Моисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1917 ст.