Докучаев Никифор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докучаев Никифор

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Место рождения

Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.

Дата рождения

1755

Дата смерти

До 1810

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Рождение ребёнка
1778

Сын: Докучаев Степан Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Смерть
До 1810
Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
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