Докучаев Никифор
Место рожденияСлобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Дата рождения1755
Дата смертиДо 1810
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Рождение ребёнка
1778
Сын: Докучаев Степан Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.
Смерть
До 1810
Слобода Мячково Гороховецкий уезд Владимирская губ.