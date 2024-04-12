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Юрьев Иван Сидорович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Юрьев Сидор Ферапонтович

Мать: Юрьева Дарья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Юрьев Семён Иванович

Мать ребёнка: Юрьева Анна Васильевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.01.1853

Сын: Юрьев Иван Иванович

Мать ребёнка: Юрьева Анна Васильевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.08.1855

Сын: Юрьев Матвей Иванович

Мать ребёнка: Юрьева Анна Васильевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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