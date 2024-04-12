Юрьев Иван Сидорович
Место рождения
Дата рождения1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Юрьев Сидор Ферапонтович
Мать: Юрьева Дарья
Рождение ребёнка
1850
Сын: Юрьев Семён Иванович
Мать ребёнка: Юрьева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
08.01.1853
Сын: Юрьев Иван Иванович
Мать ребёнка: Юрьева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
09.08.1855
Мать ребёнка: Юрьева Анна Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно