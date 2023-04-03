Ивановъ Трофим
Место рождениядер. Триханова (возм.)
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти1846
ПолМужской
Мать
Дети
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Рождение
Около 1806
Отец: Кузьмин Изоцьк (неточно) Иванъ
Мать: ?
дер. Триханова (возм.)
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832
Сын: Трофимовъ, 50 Лет, Отъ Простуды Кирила
Мать ребёнка: Юста (точно)
дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834
Сын: Трофимовъ Александр (бежал в 1855 г)
Мать ребёнка: Юста (точно)
дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Эльжбета
Мать ребёнка: Юста (точно)
дер. Триханова (возм.)
Смерть
1846
дер. Триханова, приходв Покровской церкви села Дедина, Себежского уезда, Псковской Губернии
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Юста (точно)
дер. Триханова (возм.)