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Ивановъ Трофим

Место рождения

дер. Триханова (возм.)

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Кузьмин Изоцьк (неточно) Иванъ

Мать: ?

дер. Триханова (возм.)
Рождение ребёнка
Между 1831 и 1832

Сын: Трофимовъ, 50 Лет, Отъ Простуды Кирила

Мать ребёнка: Юста (точно)

дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Между 1833 и 1834

Сын: Трофимовъ Александр (бежал в 1855 г)

Мать ребёнка: Юста (точно)

дер. Триханова (неточно), Покровская церковь Себежского уезда Витебской губернии, Россия
Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Эльжбета

Мать ребёнка: Юста (точно)

дер. Триханова (возм.)
Смерть
1846
дер. Триханова, приходв Покровской церкви села Дедина, Себежского уезда, Псковской Губернии
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Юста (точно)

дер. Триханова (возм.)