Монтонен Ева Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМонтонен Ева Матвеевна

Монтонен Ева Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1824

Дата смерти

25.11.1872

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монтонен Иван Иосифович

Рождение ребёнка
18.12.1852

Дочь: Саволайнен (Монтонен) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Монтонен Иван Иосифович

Горелово, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.12.1855

Сын: Монтонен Петр Иванович

Отец ребёнка: Монтонен Иван Иосифович

Горелово, Красносельский район, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
25.11.1872

Мы используем куки для улучшения работы сайта.