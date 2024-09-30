Монтонен Ева Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1824
Дата смерти25.11.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1852
Дочь: Саволайнен (Монтонен) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Монтонен Иван Иосифович
Рождение ребёнка
25.12.1855
Отец ребёнка: Монтонен Иван Иосифович
Смерть
25.11.1872