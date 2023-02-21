Праскева Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Мавра Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
16.01.1842 ст.
Дочь: Ксения Стефанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Степан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Иванов
Смерть
Неизвестно