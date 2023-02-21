Праскева Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Праскева Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Марфа Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Мавра Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
16.01.1842 ст.

Дочь: Ксения Стефанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Горячев Яков Стефанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Иванов

Смерть
Неизвестно
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