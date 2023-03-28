Сазонов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1931
Дочь: Кириллова Глафира Александровна
Мать ребёнка: Сазонова Марфа Фёдоровна
Ростяпино, Чернорецкая волость, Балахнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сазонова Марфа Фёдоровна
Смерть
Неизвестно