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Сазонов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1931

Дочь: Кириллова Глафира Александровна

Мать ребёнка: Сазонова Марфа Фёдоровна

Ростяпино, Чернорецкая волость, Балахнинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Марфа Фёдоровна

Смерть
Неизвестно