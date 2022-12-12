Королева (Казенкова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Казенкова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1883 ст.

Дата смерти

1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1883 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1902 ст.

Сын: Королев Иван Ильич

Отец ребёнка: Королев Илья Алексеевич

Пещерово, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
06.05.1906 ст.

Сын: Королев Иван Ильич

Отец ребёнка: Королев Илья Алексеевич

Пещерово, город Тула, Тульская область
Смерть
1957
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