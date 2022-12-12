Королева (Казенкова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1883 ст.
Дата смерти1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1883 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1902 ст.
Сын: Королев Иван Ильич
Отец ребёнка: Королев Илья Алексеевич
Рождение ребёнка
06.05.1906 ст.
Сын: Королев Иван Ильич
Отец ребёнка: Королев Илья Алексеевич
Смерть
1957