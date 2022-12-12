Семенюк (Свидерская) Афанасия Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.11.1908 ст.
Жениху 35 лет, брак | Невесте 28 лет
Рождение ребёнка
15.07.1909 ст.
Сын: Семенюк Владимир Гордеевич
Отец ребёнка: Семенюк Гордей Данилович
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно