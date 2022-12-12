Семенюк (Свидерская) Афанасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Свидерская) Афанасия Григорьевна

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Место рождения

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
02.11.1908 ст.

Муж: Семенюк Гордей Данилович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 35 лет, брак | Невесте 28 лет
Рождение ребёнка
15.07.1909 ст.

Сын: Семенюк Владимир Гордеевич

Отец ребёнка: Семенюк Гордей Данилович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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