Половодова (Бабайлова) Ольга Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1951
Бракосочетание
27.07.1973
Токмак (Республика Кыргызстан)
Рождение ребёнка
13.04.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Половодов Валентин Александрович
Токмок (Республика Кыргызстан)
Рождение ребёнка
15.05.1981
Сын: Половодов Юрий Валентинович
Отец ребёнка: Половодов Валентин Александрович
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область