Половодова (Бабайлова) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половодова (Бабайлова) Ольга Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1951

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1951

Отец: Бабайлов Сергей Андреевич

Мать: Чернецкая Тамара Ильинична

Бракосочетание
27.07.1973

Муж: Половодов Валентин Александрович

Токмак (Республика Кыргызстан)
Рождение ребёнка
13.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Половодов Валентин Александрович

Токмок (Республика Кыргызстан)
Рождение ребёнка
15.05.1981

Сын: Половодов Юрий Валентинович

Отец ребёнка: Половодов Валентин Александрович

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
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