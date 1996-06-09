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Овчук Владимир Викторович
Овчук Владимир Викторович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.06.1996
Пол
Мужской
Отец
Овчук Виктор Иосифович
1972 г.р.
Мать
Дубовик Овчук Криворот Наталья Петровна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1996
Отец:
Овчук Виктор Иосифович
Мать:
Дубовик Овчук Криворот Наталья Петровна
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