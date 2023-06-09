Ивакина (Ольшанская) Светлана Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.11.1972
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1972
Отец: Ольшанский Иван Яковлевич
Мать: Ольшанская Любовь
Бракосочетание
19.10.1991
Муж: Ивакин Сергей
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
13.03.1999
Дочь: Ивакина Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Ивакин Сергей
Рождение ребёнка
26.07.?
Отец ребёнка: Ивакин Сергей