Ивакина (Ольшанская) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивакина (Ольшанская) Светлана Ивановна

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Место рождения

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Дата рождения

29.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1972

Отец: Ольшанский Иван Яковлевич

Мать: Ольшанская Любовь

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
19.10.1991

Муж: Ивакин Сергей

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
13.03.1999

Дочь: Ивакина Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Ивакин Сергей

Рождение ребёнка
26.07.?

Сын: Ивакин Роман Сергеевич

Отец ребёнка: Ивакин Сергей