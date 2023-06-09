Ясакова Вероника Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясакова Вероника Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2005

Отец: не указан

Мать: Ясакова Юлия Константиновна