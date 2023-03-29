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Ягодин Николай Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ягодин Афанасий Сергеевич

Мать: не указана