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Ягодин Николай Афанасьевич
Ягодин Николай Афанасьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Ягодин Афанасий Сергеевич
1915 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Ягодин Афанасий Сергеевич
Мать: не указана
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