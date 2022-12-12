Юрков Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрков Алексей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

На 1918 год - житель хутора Ивашкин Волчанского уезда Харьковской губернии.
Рождение ребёнка
05.04.1918

Сын: Юрков Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Юркова Агафья Ивановна

Ивашкино, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юркова Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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