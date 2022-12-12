Валивахин Гаврила Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1714
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714
Отец: Волеваха Михайла Якимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1742
Сын: Валивахин Леонтий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Валивахин Матвей Гаврилович
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно
Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область