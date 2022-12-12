Валивахин Гаврила Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаливахин Гаврила Михайлович

Валивахин Гаврила Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1714

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1680 и 1695 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1714

Отец: Волеваха Михайла Якимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Валивахин Леонтий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Валивахин Матвей Гаврилович

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
Суджа, Суджанский муниципальный район, Курская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close