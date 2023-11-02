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Исаков Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Исаков Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1881 ст.

Жена: Исакова Марина Федоровна

Казарка, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Жениху 23г, невесте 19. Поручители со стороны жениха: д.Марьевки кр-не Прокопий Козмин Тихонов и Иван Александров Тихонов. По невесте: д.Шилаклейки кр.Евдоким Захаров Салдатов и с.Казарки кр.Андрей Ег... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1883

Дочь: Исакова Стефанида Васильевна

Мать ребёнка: Исакова Марина Федоровна

Марьевка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Приходская церковь с.Казарка. Восприемники: Кирей Владимиров Шамин д.Марьевки и девица Ксения Федорова Солдатова с.Казарка. ф182, оп1б, д.75, л.351об-362
Рождение ребёнка
03.05.1886

Дочь: Исакова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Исакова Марина Федоровна

Марьевка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Приходская церковь с.Казарка. Восприемники: Кирилл Владимиров Шамин д.Марьевки и солдатка Анна Варфоломеева Копылова с.Быковки. ф182, оп1б, д.91, л.424об-425
Рождение ребёнка
05.11.1889

Сын: Исаков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Исакова Марина Федоровна

Марьевка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
*отец Василий Денисов Исаков - описка?? Восприемники крестьянин Кузма Федоров Солдатов с.Казарка и солдатская жена Наталия Варфоломеева Копылова д.Марьевки. ф182, оп.1б, д.106,л.520-521
Рождение ребёнка
19.07.1903 ст.

Сын: Исаков Илья Васильевич

Мать ребёнка: Исакова Марина Федоровна

Марьевка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Восприемники:Кирилл Владимиров Шамин д.Маревка, крестьянская жена Дария Дмитриевна Исакова
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Акакий Васильевич

Мать ребёнка: Исакова Марина Федоровна

Марьевка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Восприемники : Кузма Федоров Солдатов с.Казарка и солдатская жена Дария Дмитриевна Исакова д.Марьевки.ф.182, оп.1б, д.471, л.90-91
Смерть
Неизвестно
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