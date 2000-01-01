Серпухова Ксения Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Серпухова Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Серпухов Николай Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
Место жительства
Неизвестно
Вологодская губ.
Смерть
Неизвестно