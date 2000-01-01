Серпухова Ксения Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серпухова Ксения Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Серпухова Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Серпухов Николай Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серпухов Николай Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
Место жительства
Неизвестно
Вологодская губ.
Смерть
Неизвестно
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