Ростовцева (Кусова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.02.1778
Дата смерти04.02.1843
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.1843
Lavra Alexandre Nevsky, Saint-Petersbourg, Russie
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Александро-Невская лавра, семейный некрополь
Александро-Невская лавра, семейный некрополь