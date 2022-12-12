Ростовцева (Кусова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ростовцева (Кусова) Александра Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

18.02.1778

Дата смерти

04.02.1843

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ростовцев Иван Иванович

Смерть
04.02.1843
Lavra Alexandre Nevsky, Saint-Petersbourg, Russie
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Александро-Невская лавра, семейный некрополь
Александро-Невская лавра, семейный некрополь
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