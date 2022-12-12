Макаров Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти03.03.1907 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1866 ст.
Рождение ребёнка
24.09.1871
Сын: Макаров Григорий Сергеевич
Мать ребёнка: Макарова Степанида Аристарховна
Рождение ребёнка
03.10.1875 ст.
Мать ребёнка: Макарова Степанида Аристарховна
Смерть
03.03.1907 ст.
умер от маразма (старости)