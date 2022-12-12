Макаров Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Сергей Михайлович

Макаров Сергей Михайлович

avatar

Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

03.03.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
03.07.1866 ст.

Жена: Макарова Степанида Аристарховна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1871

Сын: Макаров Григорий Сергеевич

Мать ребёнка: Макарова Степанида Аристарховна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.10.1875 ст.

Сын: Макаров Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Макарова Степанида Аристарховна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
03.03.1907 ст.
Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
умер от маразма (старости)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close