Чекалова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
01.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалов Николай Трофимович

Рождение ребёнка
24.10.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалов Николай Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалов Николай Трофимович

Смерть
Неизвестно
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