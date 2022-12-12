Соколов Геннадий Борисович
Место рождения
Дата рождения13.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1963
Рождение ребёнка
08.03.1992
Сын: Соколов Дмитрий Геннадьевич
Мать ребёнка: Соколова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
21.12.1994
Дочь: Соколова Анастасия Геннадьевна
Мать ребёнка: Соколова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
Около 21.05.2000
Дочь: Пшеничникова Дарья Геннадьевна
Мать ребёнка: Соколова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
С 31.10.2002
Дочь: Борисович Глафира Геннадьевна
Мать ребёнка: Соколова Ирина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Ирина Борисовна