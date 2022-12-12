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Соколов Геннадий Борисович

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Место рождения

Ириновка, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1963

Отец: Соколов Борис Васильевич

Мать: Соколова Алина Тимофеевна

Ириновка, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.03.1992

Сын: Соколов Дмитрий Геннадьевич

Мать ребёнка: Соколова Ирина Борисовна

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.12.1994

Дочь: Соколова Анастасия Геннадьевна

Мать ребёнка: Соколова Ирина Борисовна

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 21.05.2000

Дочь: Пшеничникова Дарья Геннадьевна

Мать ребёнка: Соколова Ирина Борисовна

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
С 31.10.2002

Дочь: Борисович Глафира Геннадьевна

Мать ребёнка: Соколова Ирина Борисовна

Белозерск, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Ирина Борисовна

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