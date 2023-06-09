Суров Павел Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 1865
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Суров Иван Никитин
Мать: Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Суров Ефимий Павлов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Суров Михаил Павлов
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Смерть
После 1865