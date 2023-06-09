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Суров Павел Иванов

Место рождения

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 1865

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Жена

1825 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Суров Иван Никитин

Мать: Екатерина Андреева

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Рождение ребёнка
1847

Сын: Суров Ефимий Павлов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Суров Михаил Павлов

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Тараханово, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Смерть
После 1865