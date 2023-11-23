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Василий Прокофьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Прокофий Петров Резепов

Мать: Дарья Васильева Резепова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Яковлева

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Прасковья Васильева

Мать ребёнка: Марья Яковлева

Рождение ребёнка
1844

Сын: Кузьма Васильев

Мать ребёнка: Марья Яковлева

Рождение ребёнка
1847

Сын: Ефим Васильев

Мать ребёнка: Марья Яковлева

Рождение ребёнка
1852

Сын: Андрей Васильев

Мать ребёнка: Марья Яковлева

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Марья Яковлева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Никита Васильев

Мать ребёнка: Марья Яковлева

Смерть
Неизвестно

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