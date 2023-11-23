Василий Прокофьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Прокофий Петров Резепов
Мать: Дарья Васильева Резепова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Прасковья Васильева
Мать ребёнка: Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кузьма Васильев
Мать ребёнка: Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Ефим Васильев
Мать ребёнка: Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1852
Сын: Андрей Васильев
Мать ребёнка: Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Марья Яковлева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Никита Васильев
Мать ребёнка: Марья Яковлева
Смерть
Неизвестно