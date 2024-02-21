Жёлудова (Седымова) Мария Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жёлудова (Седымова) Мария Сидоровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1898 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Седымов Сидор Самойлович

Мать: Седымова Орина Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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