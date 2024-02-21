Жёлудова (Седымова) Мария Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Седымов Сидор Самойлович
Мать: Седымова Орина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно