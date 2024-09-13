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Широков Захар Егоров

Место рождения

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

До 1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866 ст.

Отец: Широков Егор Иванов

Мать: не указана

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широкова Пелагея Семенова

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
31.05.1875 ст.

Дочь: Широкова Акулина Захарова

Мать ребёнка: Широкова Пелагея Семенова

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.05.1883 ст.

Дочь: Широкова Елена Захарова

Мать ребёнка: Широкова Пелагея Семенова

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
фонд №173, опись №16, дело №478, стр. 13
Рождение ребёнка
До 1895 ст.

Сын: Широков Андрей Захаров

Мать ребёнка: не указана

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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