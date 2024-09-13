Широков Захар Егоров
Место рождения
Дата рожденияДо 1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1866 ст.
Отец: Широков Егор Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1875 ст.
Дочь: Широкова Акулина Захарова
Мать ребёнка: Широкова Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
07.05.1883 ст.
Дочь: Широкова Елена Захарова
Мать ребёнка: Широкова Пелагея Семенова
фонд №173, опись №16, дело №478, стр. 13
Рождение ребёнка
До 1895 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно